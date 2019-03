© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Quagliarella scatenato. Il profilo Twitter della Sampdoria celebra il bomber classe '83, capace di portare sul 2-0 i suoi a Ferrara con una pregevole doppietta tra il 3' e l'11'. Con queste due reti Quagliarella ha già raggiunto quota 19 centri in campionato, eguagliando il proprio record personale, raggiungendo Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori e diventando anche il sesto cannoniere di sempre in blucerchiato.