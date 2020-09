Questione tamponi: il mondo del calcio chiede di rivedere il protocollo e farne meno

Non solo gli stadi. La Serie A spinge anche per rivedere il protocollo anti-Covid, per quanto riguarda i tamponi continui a cui devono sottoporsi i propri tesserati. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la proposta è quella di passare da tamponi ogni 4 giorni a ogni 8 giorni, per cercare di alleggerire il carico sugli atleti e anche sui conti dei club. L'obiezione della politica è relativa al fatto che in questo momento i contagi stanno tornando a crescere, e che diversi calciatori sono tornati positivi dalle vacanze. Di sicuro, anche la stagione che sta per iniziare sarà molto particolare.