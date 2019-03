Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio & Mercato’, è intervenuto l’ex calciatore Roberto Rambaudi: “In questo momento il Milan arriva favorito, ma l’Inter è una squadra che ragiona di pancia e queste partite possono essere ideali per loro. Juventus-Ajax? L’Ajax è frizzante, propositivo. Può mettere in difficoltà chiunque, ma per fisicità e tecnica la Juventus è avvantaggiata. Dovrà presentarsi come la gara del ritorno contro l’Atletico Madrid perché in Champions nessuno ti regala niente”.