"C'è razzismo nella cultura bianca". Lillian Thuram, dopo l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, si attira le critiche della LICRA, la Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo. L'associazione, fondata nel 1928 a Parigi, tramite un comunicato lamenta infatti la "deriva della lotta antirazzista in cui Thuram si è impegnato". In particolare, sarebbe sbagliato generalizzare ("i bianchi") e "sarebbe deleterio voler definire degli individui in funzione del colore della loro pella". Questa dialettica creerebbe, si legge ancora, un mondo di bianchi contro un mondo di neri, una cosa definita "inaccettabile, se uno vuole, come sicuramente vuole Thuram, combattere il razzismo".