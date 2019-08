RBN, A. Canovi: "Non ritengo chiusa la trattativa Icardi-Dybala"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il procuratore Alessandro Canovi: “Dybala? Dipende tutto da dove va Neymar, se va al Barcellona immagino che Coutinho potrebbe essere inserito nella trattativa con il PSG. Se magari il Barcellona vende Coutinho al Bayern Monaco, a quel punto Dybala potrebbe finire a Parigi. I parigini non hanno problemi finanziari, Dybala sarebbe sicuramente un giocatore di livello per sopperire all’addio di Neymar. Sarebbe una prova delle grandi ambizioni dei parigini, ma se arriva Coutinho poi sarebbero forse troppi lì davanti. Io comunque non ritengo chiusa la trattativa Icardi-Dybala con l’Inter. Se non fosse per gli umori delle piazze sarebbe un’operazione vantaggiosa per entrambe le parti. Bisogna capire cona succede con Dybala e Higuain, potrebbero innescare delle situazioni di mercato interessanti. La Juve ha in mano delle chiavi importanti con questi due giocatori, bisogna vedere dove andranno”.

Chi sta vincendo il duello Marotta-Paratici? “Credo che entrambi stiano facendo il loro mercato. Già solo De Ligt-Ramsey-Rabiot fanno capire le grandi qualità di Paratici. Marotta ha fatto un mercato a partire dall’allenatore, prendendo poi anche Lukaku. Non è un caso che lavorando insieme abbiano fatto benissimo, sono due dirigenti di alto livello. La Juventus ora dovrà lavorare sulle cessioni, ma se dovesse fare un attacco con Ronaldo-Chiesa-Icardi il pallone lo restituirebbero agli avversari a fine partita. Vediamo se la Fiorentina continuerà a bloccare Chiesa. Non vedo difficoltà nella cessione di Dybala, bisogna solo capire dove va. Vedo più difficoltà per Higuain perché vedo che continua a rifiutare tutte le destinazioni”.