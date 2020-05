RBN - A. Canovi: "Scambio Icardi-Pjanic? Se il PSG riscatta l'attaccante, lo tiene"

L'agente FIFA Alessandro Canovi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Due in Bianconero’: “Rabiot? Se non torna sbaglia clamorosamente. Quando vedi i tuoi compagni che tornano devi fare parte di un gruppo anche in queste situazioni difficili, non devi pensare solo all’egoismo. Senza contare il rispetto per il club. Al PSG è stato messo fuori rosa per altri motivi, penso che ci fossero acredini tra la madre-agente e il club. Il ragazzo da quello che so non ha mai avuto problemi nello spogliatoio, è sempre stato estremamente leale. Per questo mi sorprende che non sia tornato. La stagione disputata fino allo stop? Avendolo visto per anni al PSG non ho dubbi sulle sue qualità tecniche, ha avuto secondo me il culmine della sua difficoltà verso novembre-dicembre, soprattutto la gara col Genoa quando fu espulso. Ma si intravedevano le sue qualità e Sarri stava iniziando a impiegarlo con costanza. L’ho visto giocare per anni ed è sicuramente tra i giovani più forti d’Europa. L’operazione fatta dalla Juve è stata intelligente, prendere un giocatore così svincolato è stata prova di grande lungimiranza da parte della Juve. Tecnicamente è forte visto che giocava in quel PSG che aveva il possesso palla come suo punto di forza. Quando si arriva dalla Francia a volte serve un periodo di assestamento, soprattutto tatticamente. Quello è stato un grande scoglio che ha dovuto affrontare”.

Sulla Ligue 1: “Non credo tornino indietro, hanno già assegnato i titoli e le squadre si stanno già attrezzando per il futuro. In Francia non stanno a sentire quello che fanno gli altri, hanno scelto le date per il Tour de France e il Roland Garros senza guardare se fossero già occupate da altri. Hanno fatto calcoli a livello economico e dovremo farli anche noi. Il Lione sta protestando molto perché è rimasto fuori dalle coppe europee e deve giocare ancora contro la Juventus. Siccome loro hanno decretato la fine della stagione tutti i contratti scadranno il 30 giugno, quindi bisogna vedere come giocherà il Lione contro la Juventus e con quali giocatori”.

Pjanic al PSG e Icardi alla Juve? “No, lo vedo complicato in questo momento. Icardi non lo riscatterà il PSG a quelle cifre, si vede anche dalle dichiarazioni fatte da Leonardo. Pensare che il PSG possa acquistarlo e girarlo alla Juve mi sembra impossibile, se lo prendono è per tenerlo. Siccome hanno in scadenza Cavani, secondo me Icardi se lo riscattano lo tengono. Poi dovrebbero tornare sul mercato e i prezzi sarebbero poco abbordabili. Il PSG ha preventivato una perdita secca di introiti di 200 milioni di euro che anche per un club così ricco è una bella botta. Lo scambio, comunque, tenderei a escluderlo”.

Ha perso di valore anche Mbappé? “Sia lui che Neymar hanno ancora due anni di contratto escluso quello attuale. Non credo che ci sia intenzione di vendere Mbappé, sarò complicato farlo già in questo mercato. Non vedo grandi operazioni di mercato alla vecchia maniera a prescindere dal valore di mercato. Se non ha venduto Neymar l’hanno scorso che ha fatto di tutto per andare al Barcellona sicuramente non venderanno Mbappé”.

