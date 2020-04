RBN - Bellinazzo: “Sui diritti tv il contratto blinda la Lega. Gli scenari”

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’ è intervenuto il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo: “Lo scontro tra le Federazioni e le emittenti tv? La questione dal punto di vista contrattuale è blindata a favore della Lega, non è prevista una causa di forza maggiore che impedisca il pagamento dell’ultima rata che è di circa 230 milioni. Le tv, in particolare Sky, date le circostanze hanno chiesto una dilazione o un possibile sconto sul dovuto in base all’ipotesi che non si riprenda o che si riprenda con grande ritardo. Al momento c’è una chiusura da parte della Lega Serie A, ma al di là dei contratti c’è un problema economico-finanziario perché sicuramente le pay-tv subiranno delle conseguenze con il calo della pubblicità e degli abbonati e l’impoverimento del panorama sportivo, quindi avranno meno risorse da investire nel calcio in generale. C’è ancora un altro anno di contratto che dovrebbe essere corrisposto alla Serie A, ma è evidente che sulla prossima stagione e sul prossimo contratto triennale - che doveva essere discusso in questi mesi - si pone un interrogativo importante visto che saranno gli stessi broadcaster a trovare un accordo con la Serie A. La possibilità dell’ingresso di un nuovo soggetto come ad esempio Amazon sembra improbabile in Italia, difficilmente potrebbe trovare attraente al momento la Serie A. In questo momento ci troviamo di fronte a una situazione di attesa ma con elementi negativi sulle prospettive, sarebbe più utile ragionare su come condividere i costi e i sacrifici da fare e non ipotecare il prossimo futuro”.