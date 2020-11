RBN - Birindelli: "Chiellini? Serve pazienza. Bernardeschi si sente poco considerato"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex Juventus Alessandro Birindelli: “Chiellini? Secondo me ci sono buone possibilità di rivederlo quest’anno. Certo è una stagione strana in cui si giocano molte gare ravvicinate e tornare a giocare a questi ritmi non è facile, puoi andare a compromettere la riabilitazione. Poi sappiamo Giorgio quanto ci tiene a questa squadra e a dare una mano anche alla crescita dei più giovani. Deve avere pazienza, deve curarsi bene e poi non farsi prendere dalla troppa voglia perché si rischia di commettere lo stesso errore”.

Su Bernardeschi: “Al ragazzo voglio bene, secondo me giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono pochi. Mi dà la sensazione che si limiti da solo. Ha grande forza, dinamismo, tiro, ma ultimamente l’ho visto come se lui non si sentisse considerato. Questo è un problema, non so se è una situazione sua. Secondo me come caratteristiche non ce ne sono tanti più forti nel suo ruolo. Può giocare in più posizioni, ma poi lui si deve convincere e l’allenatore deve essere convinto. Per me può fare il quinto o l’interno di centrocampo a tre, con dei compagni più cacciatori di palla”.

