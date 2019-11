RBN, Di Gennaro: "Juve, Bernardeschi lo vedo esterno nel 4-3-3"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro: “L’Italia? I leader sono Bonucci e Jorginho, anche se manca Chiellini. Fortunatamente siamo riusciti a sostituirlo, poi vedremo come starà a marzo. Mi ha impressionato anche Barella, Bernardeschi bene in Nazionale”.

Come inquadri Bernardeschi? “Il suo ruolo da sempre è esterno del 4-3-3 da destra, deve trovare la porta e fare più gol perché ha nelle sue corde 15 gol l’anno. Lo stesso vale anche per Chiesa. Questo gruppo si diverte e quando entra uno nuovo è facile inserirsi. E poi hanno fame, voglia di rivalsa, di ridare qualcosa al popolo italiano dopo la debacle contro la Svezia. Non è facile vincere 10 partite di fila e prendere solo quattro gol. A questi livelli non è mai facile vincere tutte le partite”.

Su Cristiano Ronaldo: “Secondo me si è ingigantita troppo questa cosa, sono cose che succederanno sempre. È un giocatore che non vuole mollare nemmeno quando non è al meglio. Poi è normale che lui ha la forza e l’ambizione di ottenere dei record, può succedere di non essere al top ma rientra tutto. Sono cose normali, la società vigila”.

