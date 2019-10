RBN, Lanzafame: "Non ero pronto per la Juve. Inter unica rivale"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Davide Lanzafame: “Purtroppo ho avuto poco piacere di allenarmi con Buffon, ma gli ho segnato due reti ai tempi di Parma che è uno dei ricordi migliori che ho. Il calcio moderno è molto difficile, poi il Bologna è una squadra insidiosissima. Per vincere serve portare a casa anche partite sporche e la Juve in questo è maestra”.

Sulle rivali della Juve: “In questo momento vedo solo l’Inter sia come giocatori che di fame con l’arrivo di Conte. Non ne vedo altre”.

Sugli aneddoti della sua esperienza in bianconero: “È stato un anno particolare, senza prendersi in giro fallimentare, anche se da giocatore l’ho visto come un anno di crescita. Ero giovane e non ero pronto per giocare alla Juve, ma comunque mi è servito giocare con dei campioni. Ricordo con affetto Pepe, simpatici così nella mia vita ne ho conosciuti pochi. Era un uomo spogliatoio in tutti i sensi”.

Sulla sua esperienza in Ungheria: “Sono felice, la gente mi vuole bene. Sentirsi apprezzati per un giocatore è importante”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento completo.