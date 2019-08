Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Domenico Marocchino: “Ormai le squadre aspettano l’ultimo momento per fare il colpo sul mercato, aspettano che i prezzi scendano. Dybala è richiesto da Manchester e Tottenham che sono grandi club, non farebbe un passo indietro. Ma ci sono tante altre situazioni che forse lo frenano. È un separato in casa che potrebbe comunque fare bene, non è un peso morto”.

Su Rugani: “Bisogna vedere cosa ne pensa l’allenatore che lo ha avuto all’Empoli. La Juventus sembra voler fare cassa, ma non penso che tenersi i soldi, penso che quei soldi serviranno per prendere qualcuno. Ma chi? Potrebbe anche essere Pogba, anche se mi sembra strano”.