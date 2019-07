RBN, Pasquato: "Kean? Giusto vada all'estero. Sogno ancora la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Pasquato, attaccante cresciuto nel vivaio della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Cose di Calcio’: “Il mio futuro? Sogno ancora la Serie A, magari passando dalle categorie inferiori, dalla Serie B o dalla Serie C. Ci sono entusiasmo e voglia, ma mancano le occasioni. Io ho avuto delle colpe, ma ci vuole anche fortuna”.

Su Kean: “Io intrapresi l’esperienza in Russia un po’ da incosciente. È stata un’esperienza bellissima che mi ha aperto la mente. Consiglio a tutti di andare all’estero perché c’è molta visibilità, in Italia le cose stanno cambiando, ma se fai bene all’estero hai grosse possibilità”.

Sulle squadre B: “Io ho fatto una vita in prestito, per me piuttosto che mandare un giocatore in una società e rischiare di non giocare, sarebbe più utile valorizzare il calciatore nella seconda squadra e farlo misurare con un campionato vero. La Juve, per essere al livello delle squadre europee non si può permettere di far giocare i giovani del vivaio”.

Infine un ricordo del suo periodo alla Juventus: “L’esordio in Serie A prendendo il posto del mio idolo Del Piero, le gambe andavano da sole. Anche il ritiro nel primo anno di Conte, è stato tutto fantastico”, ha concluso.