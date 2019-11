RBN, Pasquato: "Vorrei vedere Dybala dietro a Higuain e CR7"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Pasquato, giocatore cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Bordocampo: “La Champions? Spero che Juve e Atletico Madrid vincano, così da chiudere il discorso qualificazione già stasera”.

Su Cuadrado: “Juan parte sempre da riserva e poi si prende il posto da titolare, si può sentire la sua assenza ma la Juve ha dei ricambi fantastici. L’anno che sono stato a Lecce con lui fece qualche partita da terzino, con prestazioni fantastiche”.

Sul trequartista: “Io vorrei vedere Dybala come trequartista dietro a Ronaldo e Higuain, questa potrebbe essere la partita giusta. Magari, in questo periodo, stanno optando per qualcosa di diverso”.

Chiosa sulla trasferta a Mosca: “Potrà incidere la temperatura, ogni squadra che gioca con la Juve quadruplica le forze, ma se la Juve giocherà al meglio, non ci sarà partita”.

