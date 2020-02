vedi letture

RBN, Porrini: "Juve, da adesso non si può più scherzare. Serve essere concentrati"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus, è intervenuto l’ex Juventus Sergio Porrini: “Adesso per la Juve si comincia a fare sul serio, sappiamo quanto è importante per qualsiasi squadra essere nelle condizioni ottimali da febbraio fino a maggio-giugno. Sono questi i mesi dove devi farti trovare pronto e la Juve mi sembra abbia dimostrato di star ritrovando la condizione migliore, adesso non si può più scherzare”.

La Juve dovrà subito aggredire la partita?



“Sì, è nella filosofia del suo allenatore. La Juventus sicuramente è superiore, ma sappiamo benissimo quanto le competizioni europee possano far tirar fuori valori diversi rispetto ai campionati. Bisogna affrontare la gara con la giusta concentrazione. Sono convinto, per quanto la Juve ha fatto vedere nel girone, che la squadra sia concentrata più su questo che sul resto”.

Bisogna confermare Ramsey?



“È fondamentale per tutti in questo momento della stagione trovare la continuità e non fare troppi esperimenti. Forse Sarri ha trovato i giocatori che gli danno più garanzie e penso che Ramsey sia uno di quelli, gli dà gli equilibri che stava cercando”.

La difesa non sta dando le garanzie che dava nelle scorse stagioni.



“Il recupero di Chiellini è confortante, ovviamente avrà bisogno di un inserimento graduale per trovare la condizione migliore. Penso che sarà pronto per la fase finale. Lo scorso anno quando è venuto a mancare si è vista la differenza. Sarri ha voluto sperimentare con Cuadrado sulla fascia destra, ma penso che alla fine schiererà qualcuno che fa il difensore di professione come Danilo. Sicuramente più in là rivedremo il ritorno di Chiellini in coppia con Bonucci”.