Ripresa Serie A, il preparatore Gaudino: "Sarà come rivedere le partite di agosto o settembre"

“Il campionato che ci aspetta sarà come un maxi Mondiale”. Parola di Claudio Gaudino, preparatore dell’Italia ai Mondiali del 2006, in precedenza per quasi vent’anni alla Juventus e poi per un decennio all’Inter. Raggiunto da Libero, Gaudino spiega: “Sarà importante fare un lavoro specifico per tutti i calciatori, la cosa positiva è che generalmente si dovrebbe ripartire da una buona base. La differenza col mondiale è che in quel caso ci si arriva a fine stagione, senza ripartire da zero. Qui vince bisognerà tornare in forma, sarà come rivedere le partite di agosto e settembre. È una situazione senza precedenti, magari saranno pronte prime le squadre con molti brevilinei, ma è difficile prevederlo”.

Spaventano gli infortuni. “In Germania ve ne sono stati tanti, è un tema delicato. Il tempo per allenarsi sarà poco, diventeranno un recupero e ci si allenerà giocando”.