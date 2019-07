Rispoli: "Palermo, che scempio. Aspetto la chiamata giusta, magari in A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Rispoli, terzino svincolato dopo la fine dell'esperienza nel Palermo, a causa del fallimento del club siciliano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo le parole non sono state dimostrate con i fatti. In tanti eravamo perplessi e purtroppo così è andata. Non vedevamo la sicurezza e la tranquillità di una proprietà che voleva investire in una città così importante: non ispirava fiducia. La delusione è tanta, una città e una tifoseria del genere non meritano tutto ciò. Anzi, ai tifosi dico che non meritano questo scempio. Io aspetto la chiamata giusta, un progetto serio e sano. Senza fretta, cerco la soluzione migliore. E se fosse Serie A sarei più felice".