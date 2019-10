Rivera: "Conosco poco Pioli ma spero che il Milan abbia fiducia in lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leggenda del calcio italiano, Gianni Rivera parla da Roma a Sky Sport 24 in vista della gara contro la Grecia di stasera dell'Italia di Roberto Mancini. "La cosa importante è vincere tante partite, se stasera vinciamo ci sistemiamo per il prossimo anno e l'ultima sarà d'allenamento. Il mio ricordo più bello in Nazionale? Il gol del 4-3, ogni tanto lo fanno ancora vedere quando non sanno che mettere in onda... Vuol dire che è stato importante".

Sugli allenatori della carriera di Rivera. "Rocco, Liedholm e Fabbri. Sono quelli che hanno capito cosa dovevo fare, hanno capito l'interesse del calciatore".

Su Mancini. "Sta cercando di valorizzare i giovani in cui credere, è importante. Senza di loro non si fa la Nazionale, i giocatori bravi stranieri, se togliamo Ronaldo, vanno dove ci sono i soldi. E' importante puntare sui settori giovanili, il lavoro di Mancini dà continuità e futuro".

Sul Milan. "Cosa potrà fare Pioli? Lo conosco di nome... Non sono in grado di valutarlo. Spero faccia bene, se l'hanno preso è perché ci credono. Deve dimostrare, speriamo".