RMC SPORT - A.Canovi: "Juve, Todibo non sposterebbe gli equilibri"

Alessandro Canovi, procuratore sportivo, è intervenuto a Maracanà nel pomeriggio di RMC Sport, per parlare della prossima sessione di mercato.

Sul mercato di gennaio

"Rabiot al Barcellona? Vedremo cosa succederà riguardo le richieste della madre-agente. Credo però sarà un mercato classico di riparazione, dove si fa poco e non c’è programmazione. Sono curioso di vedere cosa succederà sul mercato inglese con la Brexit, visto che i giocatori europei secondo loro diventeranno extracomunitari. Per il resto il Milan ha già fatto, altre squadre sono vincolate dal fair-play".

Su Todibo

"Sarebbe la ciliegina sulla torta ma non sposterebbe gli equilibri di una squadra come la Juve".

Su Dybala

"Ronaldo ha alzato l’asticella, grazie a lui la squadra è cresciuta. E’ un giocatore importantissimo e dubito che possa trovare altrove un progetto più importante. L’acquisto di Ronaldo ha alzato l’asticella di tutti i compagni di squadra".

Sulle squadre in lotta per il quarto posto e il loro mercato

"La Roma deve avere fiducia nel campionato e deve recuperare. I giocatori li ha e i giallorossi potrebbero essere protagonisti del girone di ritorno. La Lazio? Conosciamo il presidente e come opera sul mercato. Isco in Italia? Chi può permetterselo? Balotelli può tornare ma non a Milano. Se la Roma non perde giocatori importanti, con due innesti può essere protagonista".