RMC SPORT - Amoruso: "Fiorentina, Pioli giusto che sia in bilico"

© foto di Federico De Luca

A parlare di Fiorentina (e non solo) a RMC Sport, durante Maracanà, è l’ex giocatore Lorenzo Amoruso.

Su Pioli e il suo futuro in bilico alla Fiorentina

"Io non ho visto dei grandi miglioramenti in questi anni. Questo non può andar bene a favore di un allenatore. La Fiorentina ci deve fare mercato con i giocatori, che non sono migliorati. Tranne Chiesa ovviamente. Si sono fatte tante scommesse, pochissime sono andate a buon fine. Un allenatore deve migliorare il gruppo, ma queste cose non le ho viste. Non mi meraviglia allora che Pioli sia in discussione. Fa parte del mondo del calcio: se non porti risultati…"

Su Chiesa

"Difficile tenerlo, quasi impossibile. Ci sono anche gli obiettivi di un giocatore che sta facendo la differenza. Ha un altro passo. La Fiorentina sa bene che non è possibile trattenerlo, oltre ai motivi economici. Per la crescita del giocatore, rimanere a Firenze non fa bene. Come fai a migliorare arrivando decimo in classifica. Appena è arrivato Muriel, ha cambiato marcia. Lui sposta le attenzioni, che prima erano tutti su Chiesa. Poi è un azzurro, c’è necessità di un ulteriore step di crescita. Può diventare nel suo ruolo uno dei più ambiti in Europa, dove serve qualcuno in quel ruolo. Mi aspetto una grande asta in estate".

Sulle parole di Lotito, secondo cui non è indispensabile andare in Champions

"E’ togliere pressione a tecnico e giocatori. Anche le grandi squadre hanno bisogno dei soldi della Champions. Giustamente ora, visto che sta correndo più degli altri, il presidente, che è una vecchia volpe, ha voluto togliere le attenzioni di dosso alla squadra".

Sulla Juventus stasera in Champions

"Ribaltone possibile, è nelle corde della Juve. Deve fare una partita quasi perfetta. Sappiamo come le ripartenze siano l’arma in più dell’Atletico. Ma la Juve sa come poter vincere, ha dei giocatori che possono esaltarsi in queste partite".