Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista de La Stampa Antonio Barillà: “Emre Can o Bentancur? Direi Bentancur perché solitamente quando ha giocato con questo tipo di schieramento il tecnico ha preferito l’uruguaiano. Poi sicuramente l’esperienza di Emre Can fa sì che ci sia un ballottaggio, ma direi che è favorito Bentancur. Khedira? Difficile dare notizie, tutto è legato all’esito degli accertamento che saranno completati in giornata. Non è detto che sia qualcosa di grave, l’augurio è che si possa risolvere tutto in tempi brevi. È stata un’aritmia sopravvenuta all’improvviso, è normale la preoccupazione. Speriamo sia buono l’esito degli accertamenti. Atletico da attaccare sulle fasce? Potrebbe essere e questo spiega le considerazioni di Allegri in questo senso. Ma sono punti deboli per modo di dire, è una squadra molto solida, che riesce a ottenere il massimo senza fronzoli. Somiglia molto alla Juventus”.