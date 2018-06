RMC SPORT - Battistini su Machach: "Napoli punta su di lui"

© foto di Alessio Alaimo

Graziano Battistini, ex portiere e attuale agente, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli per analizzare le ultime vicende legate al club azzurro.

E' stato l'intermediario per l'affare Machach, arrivato a gennaio al Napoli. Resterà in azzurro per la nuova stagione? “E' un calciatore sul quale Giuntoli ha scommesso, bisognerà parlare col suo agente. Si vedrà quale sarà la soluzione migliore, sarà importante valutare dove aver spazio per poter crescere”.

Il ragazzo andrà in ritiro a Dimaro? “E' presto per dirlo, vediamo. Può essere, ma serve un confronto tra l'agente e il club per capire cosa fare”.