RMC SPORT - Beneforti: "Bologna, Mihajlovic l'unico a poterlo salvare"

Claudio Beneforti, nel Live Show di RMC Sport, ha parlato dell’ultima giornata di campionato ma non solo. Ecco le sue parole:

Su Benatia

"Sembra quasi che il destino ti venga a punire. Si fa male Bonucci e avrebbe avuto molto spazio. E invece ha deciso di andare via. Ora giocherà Caceres o Rugani. Può anche cambiare sistema di gioco Allegri. Ieri sera perdeva la partita, poi inserisce Cancelo e vince la partita. Tutto quello che fa Allegri diventa oro. Quindi la mossa di Allegri sarà comunque giusta".

Su Allegri e i cambi con la Lazio

"Mi viene da ridere sentire chi dice che Allegri fa giocare male la sua squadra. Ha giocatori importanti, ma non c’è uno screzio o un dissidio. E’ uno che sa gestire bene il gruppo e che sa leggere le partite. Come si fa a criticarlo? Pochi come lui sanno leggere le partite. Non è il tecnico più forte d’Europa ma tra i primi tre-quattro".

Sul Bologna

"Avrei esonerato Inzaghi dopo Chievo. Era inevitabile l’esonero dopo Genoa, perché la squadra aveva dato segnali importanti alla società. Si è andati avanti dopo Empoli, poi il ko con la Lazio e si è persa un’altra occasione. Erano stati contattati Guidolin e Donadoni, ma non sono piaciuti. Si è persa l’occasione di cambiare dopo la sosta e poi si è perso di nuovo. Quello che è successo ieri è stato umiliante. Non potevi non mandarlo via. Ma la società ha perso tre mesi per mandarlo via. E lo cambia a tre giorni dalla fine del mercato. Per fortuna del Bologna, Mihajlovic ha accettato. Ho parlato con direttori sportivi che lo hanno avuto, ossia Corvino ed Osti, e mi hanno detto che l’allenatore che più può salvare il Bologna, con questa realtà di società e squadra, è Mihajlovic. In sei mesi è l’allenatore che può riuscire a far dare il 110% ai suoi giocatori".

Sull’Empoli

"Sono legato a questa società. La sconfitta ha ridato sorriso a Bologna e Frosinone. Sarà una bella lotta per non retrocedere. Anche le squadre a 20 punti ora non possono mollare. Mi aspetto 4-5 squadre che se la giocheranno. E di sicuro ci sarà anche il Bologna".

Sulla lotta Champions

"L’Inter sta vivendo le stesse difficoltà dello scorso anno. La sconfitta con il Torino è grave, con i granata che non hanno rubato nulla. Se non fai due risultati di fila, ti vengono addosso. In quella zona tutto è equilibrato. Al momento la Samp sembra la più in forma. Soltanto il Napoli può sentirsi sicuro del secondo posto, per il terzo se la giocano diverse squadre".