Nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto il giornalista Andrea Bosco per analizzare il momento vissuto dalla Juventus:

Su Dybala-Salah: “I tabloid inglesi ne sparano di tutti i colori, agli ascoltatori posso solo consigliare di stare in guardia. Non credo che sia un’operazione fattibile, ma nel calcio non si sa mai. Bisogna dire ad Allegri di riuscire a far convivere Dybala nell’attacco bianconero perché non può stare in panchina”.

Su Zaniolo: “A mio avviso Zaniolo è il Milinkovic-Savic italiano come fisico e come attitudine. È molto diverso da Khedira, che è un rabdomante della posizione in campo, capisco perché Allegri non voglia rinunciarci mai. Zaniolo è molto interessante, è uno che ha capacità di inserimento e credo che la Roma se lo vorrà godere almeno un paio di stagioni”.