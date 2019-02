RMC SPORT - Cagni: "Juve, Allegri ha sbagliato. Manca un leader"

© foto di Giacomo Morini

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto il tecnico Gigi Cagni per parlare dei maggiori temi d’attualità del calcio italiano.

Su Allegri

"Il calcio è cambiato, l’allenatore è sempre da solo e ha sbagliato lui. Vincono tutti e sbaglia solo l’allenatore. I tifosi dicono che Allegri sia mediocre? Quelli che parlano ora sono quelli che prima stavano zitti. Devi dirlo anche quando vince, non solo quando perde. Rimarrà? Non credo sia legato alla vittoria o meno della Champions".

Sulla partita di ieri

"Se una squadra si difende come ha fatto l’Atletico, devi andare sulle fasce. L’errore che ha fatto è quello di Dybala, che non ce l’ha quel ruolo e veniva sempre all’interno. Doveva fare qualcosa a destra e doveva farlo prima. Lo ha capito ma non poteva togliere subito Dybala. Questo è stato l’unico grave errore, insieme al ritmo basso. Godin è un leader, si vede, la Juve non ce l’ha oggi. E su questo si dovrà lavorare. Il leader tecnico è una cosa, quello morale un’altra. Ci doveva essere qualcuno in mezzo al campo che doveva dare una mano all’allenatore. Bonucci? Non poteva entrare molle in quel contrasto".