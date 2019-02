© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla polemica tra Sarri e il portiere Kepa nella finale della Carabao Cup tra City e Chelsea: "Sarri-Kepa, ha sbagliato l'allenatore a reagire in quella maniera. Sarri non sa reggere le pressioni. Non è vincente in questo aspetto. Quando hai queste reazioni, perdi la credibilità dello spogliatoio. In certi frangenti serve serenità".