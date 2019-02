RMC SPORT - D'Amico: "Lazio, poche chance di passare il turno"

L’ex calciatore Vincenzo D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

La percentuale di permanenza di Icardi all’Inter?

"Poche possibilità. La situazione Icardi è stata gestita male sin dall’inizio. Si è rotto sicuramente qualcosa tra le parti. Secondo me c’è il 15% di permanenza nel club nerazzurro".

Sulla sconfitta della Lazio contro il Siviglia.

"I biancocelesti non avevano Milinkovic e Immobile: la Lazio non era nelle migliori condizioni per affrontare una delle candidate alla vittoria finale del torneo. Quante occasioni da gol ha avuto il Siviglia? Pochissime. Ha comandato il gioco, certo, ma non ci sono state grandissime palle gol".

La percentuale sul passaggio del turno della Lazio?

"Amando la Lazio dico il 49%. Se devo però essere ragionevole darei zero possibilità del passaggio del turno. Badelj, Berisha, Durmjsi: i nuovi giocatori non hanno rispettato le aspettative. Correa? O ti cambia la partita oppure non si vede in campo".