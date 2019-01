RMC SPORT - Eranio: "Piatek grande acquisto, Bakayoko impressionante"

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto l’ex Milan Stefano Eranio per parlare della partita di ieri sera tra Milan e Napoli.

Su Piatek

"Riesce a far giocare bene la squadra, a giocare con i tempi giusti e trova la porta. E’ un grande acquisto. Importante per il Milan, che forse ha trovato il giocatore che può dare qualcosa d’importante. Si muove da giocatore vero e questo è importante".

Sul modulo del Milan

"Alcune partite sarà possibile vedere Piatek e Cutrone insieme. Cutrone lavora anche molto in fase di non possesso, si deve sacrificare di più. Gattuso userà il 4-3-3, visti i giocatori che ha. Sarà il modulo che userà di più".

Sulla partita

"Partita impressionante di Bakayoko. Partita dopo partita fa vedere il meglio, grande forza e qualità. Gli errori più gravi li fa Koulibaly, che è incappato in una giornata storta".

Sul quarto posto

"Per quello che ha fatto vedere il Milan ieri, può benissimo competere. E’ riuscito a battere meritatamente il Napoli, quindi perché non può arrivare al quarto posto? Ha qualcosa in più della Roma e della Lazio. Quello che doveva trovare, lo ha trovato in Piatek. E poi c’è la crescita di altri singoli che ancora non c’è stata. Suso e Kessie sono in calo, ma quando cresceranno, credo che il Milan possa competere, non dico con Juve e Napoli, ma sicuramene con le altre".