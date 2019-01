RMC SPORT - F.Rossi: "Tornerò in Italia. Cragno ha grandi qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel Live Show di RMC Sport ospite il calciatore Fausto Rossi. Ecco le sue parole:

Sul suo futuro

"Qualcosa si muove. Essendo libero, è normale che si deve aspettare a fine mercato i vari incastri. Da domani sarò più appetibile. Felice per la fine del mercato e spero che inizi da domani una nuova avventura. Ho avuto tante chiamate dall’estero, perché giocando fuori sono più un profilo internazionale. Ma avendo problemi famigliari, preferirei tornare in Italia".

Su Luca Caldirola, ora al Benevento

"Sicuramente può tornare ad alti livelli. Abbiamo condiviso 4 anni insieme, lo conosco benissimo. Sono contento che sia tornato in Italia, lo voleva da tempo. Il Benevento ha un progetto importante e mira di tornare in A la più presto. E con Luca faranno un altro salto di qualità".

Sul mercato di A

"Non grandi colpi se non Piatek al Milan, anche dal punto di vista economico, visto che hanno dato via Higuain".

Sulla Juventus

"La cosa più grave è il fattore infortuni, visto che se ti mancano Bonucci e Chiellini, sei in una situazione difficile lì dietro. Ma credo che quella di Bergamo è sì una battuta d’arresto, ma la Juve ci ha abituati a vincere sempre e vederla perdere fa effetto. Ma contro il Parma si riprenderanno subito. La partita con l’Atletico sarà difficile ma spero ritrovino giocatori importanti".

Su Alessio Cragno

"E’ un giocatore importante. Lo sapevo già, vedendolo a Brescia, che ha grande personalità e qualità. Gioca da dieci anni in A e spero possa fare il salto di qualità, perché è tra i migliori portieri italiani in circolazione".

Cosa cambieresti del passato?

"Sono state scelte abbastanza condivise. Per un giocatore della Juve è sempre stato un privilegio per me. Andare in prestito ha i suoi pro e contro, ma ho avuto squadre che mi hanno sempre valorizzato, dal Brescia al Valladolid. Ad un certo punto avrei spinto per andare via, ma c’erano situazioni alla Juve che non me lo permettevano. Sono tornato nella Juve più forte di sempre ed è stato penalizzante. Ma essere stato della Juve è sempre stato un privilegio. Gol al Barcellona il più bello della mia carriera, ho fatto quasi 60 partite in due anni ed è stato molto bello, perché sono migliorato e ho preso sicurezza nei miei mezzi".