RMC SPORT - Guidolin: "Questa Atalanta assomiglia alla mia Udinese"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Francesco Guidolin è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Oggi sono 15 anni dalla scomparsa di Pantani.

Io ero abbastanza veloce in quel periodo, ero appassionato sin da bambino. Sicuramente Marco ci ha fatto sognare, è stato l’ultimo grande campione che mi ha fatto correre a casa per vedere una tappa in diretta del Tour de France. Pantani fece innamorare del ciclismo anche chi magari non era appassionato. Lo conobbi a un evento benefico e in una partita di calcio tra vip: un momento di grande gioia per essere riuscito a parlare con un grande atleta. Me lo ricordo bene quel 14 febbraio, ero in ritiro con la squadra e la sua morte sconvolse tutti.

Volata quarto posto in campionato?

E’ una volata con un gruppo compatto e numeroso. Si deciderà proprio in volata. Vedo un’Atalanta scintillante, assomiglia alla mia Udinese.

L’Inter si deve guardare le spalle?

Non credo, ha un buon vantaggio e ha un allenatore capace. Secondo me i nerazzurri sono i più forti dietro a Juventus e Napoli.

La Juventus contro l’Atletico Madrid.

La Juve ha dimostrato di poter reggere il passo delle grandissime d’Europa. E’ una salita molto dura, ma ha tutte le possibilità per scollinare per prima e passare questo turno.