RMC SPORT - Nela: "Inter, Godin ottimo acquisto. Roma non cederà big ora"

L'ex giocatore della Roma, ora dirigente, Sebino Nela è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

L'Inter su Godin. Il club si avvicinerà alla Juve?

Lo spero per il campionato. Godin è uno dei migliori difensori d'Europa, è un giocatore che consiglierei a tutte le squadre. Può ancora fare un paio di stagioni ad alto livello. L'Inter più ne ha di questi giocatori, meglio è. Davvero un ottimo acquisto.

Inter e Napoli su Barella: a chi servirebbe di più?

A entrambe. E' un giocatore che può giocare bene in un centrocampo a tre. Il prezzo ovviamente lo fa il mercato, ma il suo valore oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro. E' un giocatore che può andar bene a tutte le squadre di vertice.

Lazio e Roma devono muoversi sul mercato?

Entrambe forse faranno qualche operazione minore, per completare la rosa. Non credo che la Roma farà cessioni eccellenti in questa sessione di mercato, neanche acquisti importanti. Miranda? Dipende quanto costa e chi sostituirebbe. Se Marcano ha qualche richiesta sì, ma sarebbe comunque un'operazione di poca rilevanza.