RMC SPORT - Paganin: "Icardi deve chiarirsi con lo spogliatoio"

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto l'ex giocatore Massimo Paganin per parlare di Inter e non solo.

Sulle parole di Marotta riguardo Icardi

"Qualsiasi cosa può essere ricomposta, se lo vogliono le parti. Icardi deve ricomporre la situazione innanzitutto con lo spogliatoio, poi da lì tutto il resto si sistemerà di conseguenza. Marotta deve tutelare quello che è un patrimonio dell'Inter e fa bene a dire certe cose. Servirà un chiarimento profondo all'interno dello spogliatoio e poi deciderà la società. Ritornare per la corsa Champions? Se lo vuole lui e se ottiene la legittimità del gruppo. Saranno loro e l'allenatore a ricomporre la situazione. Non sarà facile. Icardi è stato fuori anche per l'infortunio, ma ora deve essere riconosciuto dagli altri per rientrare o rischi di essere delegittimato. Il leader deve essere autorevole e non autoritario, perché in questo caso sei deleterio. Forse non è andato più bene al gruppo e ora deve ricomporre la spaccatura".

Su Sarri, Conte e Ranieri

"Ha avuto un'annata travagliata. Il 6-0 con il City è stata una sconfitta eclatante e l'ultimo ko ha deciso il destino di Sarri. Poteva riagganciare la zona Champions e non l'ha fatto. Sta facendo un buon lavoro, non è facile al primo anno in un campionato nuovo. E' in un grande club che ha aspettative importanti e la società si aspettava che potesse fare meglio. Alla Roma il prossimo anno? Per ora è in corsa in campionato per la zona Champions e in Europa League. Conte? Potrebbe andare all'Inter ma si deve capire cosa vuole fare la società. Conte vuole vincere subito e l'Inter si sta terminando di strutturare e non credo vorrà subito spendere per vincere. Ranieri? Sta arrivando al termine di una carriera importante, culminata con il trionfo con il Leicester".