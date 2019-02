RMC SPORT - Ponciroli: "Juventus, se cacci Allegri poi chi prendi?"

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli per analizzare il momento vissuto dalla formazione bianconera: “Mi hanno dato un po’ fastidio dopo la partita del Wanda Metropolitano le critiche ad Allegri, la Champions non è facile, c’è gente che investe da anni e non l’ha mai vinta. Quando la gente impara a mangiare il caviale, poi si aspetta di mangiare bene tutti i giorni. Sono d’accordo quando dite che c’è gente che si augura la sconfitta della Juventus per cacciare Allegri, ma per prendere chi? Il Napoli con Ancelotti dov’è arrivato? Io credo che non siano tifosi. Non hanno capito che la Champions League non è una passeggiata”.

Sul campionato non allenante. “Ci sono dei top club e ci sono tutte le altre squadre, non centrano i confini territoriali. È l’isteria del momento, si cercano motivazioni irreali per giustificare questi attacchi ai danni della Juventus”.