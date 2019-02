RMC SPORT - Tenerani: "Icardi, lo spogliatoio dell'Inter ha preso le distanze"

Mario Tenerani nel Live Show di RMC Sport parla dei maggiori temi di giornata. Ecco le sue parole:

Sulla vicenda Icardi

"Anche Spalletti ha preso le distanze. E’ un caso difficile. Ogni società ha sempre un caso scottante di mercato. Lo spogliatogli osi schiera sempre col compagno e stavolta non è stato così. Icardi è un bravo ragazzo e un professionista, ma c’è qualcosa di sbagliato nella sua gestione. Ci sono dei tweet di chi lo assiste che sono gravi. Chi le fa o non è in grado di fornire un messaggio di senso compiuto o c’è una strategia, per cui si vuole arrivare allo scontro. Anche a me sono arrivate all’orecchio vicende gestite poi male. Il gesto di Perisic a Firenze? Non è un gesto bello, ci deve pensare l’Inter a risolvere. Di sicuro sembra che lo spogliatoio sia stufo".

Sulla lotta Champions

"Mi ha dato la sensazione nelle ultime partite, al di là delle squalifiche, che si è deciso di puntare alla Coppa Italia. Vedremo se pagherà. E possono arrivare in EL dal campionato. Il Torino? Non ha la cifra per andare in Champions. La Roma è da Champions, ha mandato segnali forti mentre la Lazio è molto indecifrabile. Il derby è una partita imprevedibile".

Su Napoli-Juve

"Non mi aspettavo questa distanza, ma non mi sento neanche di fare critiche al Napoli. Per la Juve è un campionato a parte. Certo che se la Juve perdesse e continuasse a perdere, tutto sarebbe possibile, ma sono solo supposizioni. Ma dire che si riapre il campionato ora in caso di sconfitta mi sembra difficile. Turnover per Ronaldo? Difficile".