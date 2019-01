RMC SPORT - Tenerani: "Roma imbarazzante. La Fiorentina ora fa paura"

© foto di Giacomo Falsini

A RMC Sport, durante il Live Show, il giornalista Mario Tenerani ha parlato degli argomenti del giorno, a partire dal calciomercato.

Sul mercato invernale

"Milan la squadra migliore. Non è vero che al mercato di gennaio non si può fare nulla. E’ sicuramente più difficile di quello estivo, ma qualcosa si trova. Il colpo Piatek è straordinario. Non è una partita che decide tutto, ma ci sono delle prospettive assolute. Ad oggi nessuno rimpiange Higuain".

Sulla Roma

"Esce male, l’ho vista a Firenze anche. Non ha colmato le lacune ed è vittima di un mercato sbagliato in estate. Ieri sera raccapricciante, una squadra che si è arresa alla Fiorentina. Il siparetto di Dzeko con Cristante è stato brutto, imbarazzante. Un litigio tra compagni ci sta, ma reiterato in quel modo non è stato bello. Vuol dire che ci sono problemi giganteschi e difficilmente si rialzerà dalla botta presa ieri sera".

Sulla Fiorentina

"Ha cambiato modo di giocare, Muriel ha rivitalizzato l’attacco. Chiesa poi è in crescita esponenziale, Muriel ha liberato Chiesa da tanti pensieri. Con due frecce così, la Fiorentina ha deciso di giocare con la fionda. Difesa accorta, intelligente, che sa ripartire e fa paura. Fa spavento la Fiorentina quando riparte. Quando partono Muriel e Chiesa fanno paura. Ieri sera poi ha sprecato almeno tre contropiedi giganteschi. E’ una Fiorentina vintage, un po’ anni 70. Non potrà giocare sempre così, ma gli avversari ora devono stare attenti alle ripartenze della viola".

Sull’Inter e Spalletti

"E’ sotto osservazione, bisogna vedere come finisce la stagione e se porta a casa un trofeo. L’Inter gioca male, Spalletti invece è riuscito sempre a far giocare bene le sue squadre. La squadra non cresce, ma se vediamo la classifica mi chiedo: poteva fare qualcosa di più? Non credo, perché Juve e Napoli sono superiori. E’ uscita in Champions, ma al momento del sorteggio nei gironi pensavamo fosse spacciata. Se non arrivasse un trofeo e se non arrivasse la Champions, sarebbe una stagione fallimentare. Uscendo dal FFP, tutti si aspettano campagne faraoniche. Conte? Era lì per acquisti, non per altro. Se viene, vuole capire se arrivano giocatori top. Se arriva, si capirà cosa farà l’Inter sul mercato".