© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex attaccante Sandro Tovalieri è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Atalanta-Roma?

"E’ una partita molto affascinante, con due squadre che punteranno al massimo. L’Atalanta sta andando forte, la Roma è in ripresa per intraprendere quel cammino che la deve portare inevitabilmente in un posto in Champions. Dopo l’eliminazione dall’Europa League l’Atalanta si è ripresa grazie anche al grande lavoro di Gasperini. La Dea non ha nulla da perdere, la Roma deve lottare per prendersi il quarto posto".

La Juve in Coppa Italia affronterà l’Atalanta.

"I bergamaschi se stanno bene fisicamente hanno dei ritmi altissimi per settanta minuti e potranno mettere in difficoltà una squadra forte come la Juventus. Sarà una partita molto aperta ed equilibrata".

Gasperini?

"Meriterebbe una nuova opportunità in una grande squadra. Ha fatto benissimo con l’Atalanta, può ambire a una panchina importante: la parte Juventus e Napoli, lo vedrei bene sulle altre panchine delle big".