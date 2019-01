© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under dopo la vittoria della Roma in Coppa Italia contro l'Entella ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Vogliamo arrivare il più avanti possibile sia in Coppa Italia sia in Champions League. La Coppa Italia è un nostro obiettivo concreto, vogliamo continuare a vincere".

Come hai ritrovato il gruppo dopo le vacanze?

"Siamo molto contenti di aver ritrovato una vittoria questa sera. Io l'anno scorso a gennaio ho fatto molto bene e sono sicuro riuscirò a migliorare e di conseguenza anche la Roma farà meglio".

Calciomercato, il tuo futuro quale sarà?

"Io mi trovo molto bene alla Roma. Stiamo andando avanti in tutte le competizioni e non voglio parlare del calciomercato. Mi trovo molto bene alla Roma e voglio solo pensare a questo club".