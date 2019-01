RMC SPORT - Valentini: "Miccichè, caduta di stile ma era in buona fede"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport, nel Maracanà pomeridiano, è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC. Ecco le sue parole:

Sulle parole di Miccichè riguardo la Juventus

"E’ stata una caduta di stile. Il presidente della Lega non può fare il tifo esplicitamente solo per una squadra italiana in Champions, la Juventus. Credo però nella sua buona fede".

Sulla possibilità di dare direttamente la Supercoppa a chi vince campionato e Coppa Italia

"Tutte le occasioni per mettere a confronto due squadre, possano far piacere agli appassionati. Non ho queste riserve, il problema non c’è. Fatte le debite proporzioni, ma anche tra chi vince la Champions e l’EL si fa la Supercoppa. Sono occasioni per dare spettacolo al pubblico e per mettere a confronto due grandi squadre".

Sulle condizioni del campo a Gedda per la Supercoppa

​"Il campo non era in perfetto condizioni, fin dal riscaldamento. Mi meraviglio che i tecnici della Lega non abbiano segnalato questo inconveniente e non si sia intervenuti. La Supercoppa meritava un terreno più presentabile e meno rischioso per i calciatori. Da uno spettacolo di quel prezzo, ci si aspetta un terreno diverso. Con la Nazionale ho visto cose inenarrabili, terra verniciata di verde. Mancano anni ai Mondiali in Qatar. Se si dovesse salire a 48 partecipanti e con le condizioni meteo di quelle zone, spero che la Fifa si muova per tempo per garantire uno spettacolo migliore e garantire l’incolumità dei calciatori".

Sulla Supercoppa

"Ha vinto la squadra che ha meritato, anche se non è stata una grande prestazione della Juve. Non commento le decisioni arbitrarli, ma dico che abbiamo lo strumento tecnico per valutare le cose, usiamolo. Sono d'accordo con Gattuso".

Sui presidenti e le loro dichiarazioni

"Lotito non sa ascoltare gli altri, ma è un uomo che nelle esternalizzazioni è istituzionale. Mentre Cairo e Preziosi sono stati condannati giustamente. Se si lanciano messaggi contro gli arbitri, è finita".