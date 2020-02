vedi letture

Rojo: "Ibra ti mangia se sei debole. Gli diedi del nasone, ci divise Mourinho"

Marcos Rojo è stato compagno di Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Manchester United ma non sempre è andato d'accordo con il fenomeno svedese. A Cielo Sports, il giocatore dell'Estudiantes ha raccontato un interessante aneddoto: "In campo Ibra è sempre uno che vuole la palla. Una volta dopo un mio passaggio a Pogba, si lamentò per non aver avuto la palla, e cominciò a gridare contro di me. Io la presi di petto e gli urlai 'Cosa vuoi nasone? Zitto!'. Ha cominciato ad insultarmi in tutte le lingue, spagnolo, inglese. Sapevo che se mi avesse preso negli spogliatoi, mi avrebbe ucciso, quindi l'unica cosa che potevo fare era affrontarlo. Sono andato da lui e gli ho detto si smetterla di insultare. Abbiamo cominciato ad urlarci contro e solo l'intervento di Mourinho, che si mise tra di noi, ci fece calmare". Un atteggiamento suicida, quello del difensore argentino, motivato in questo modo: "Lavezzi era stato suo compagno al PSG e mi disse che Ibra è uno che ti mangia, se ti dimostri debole. Così decisi di affrontarlo direttamente".