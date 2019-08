Roma, 21 convocati per il Real. Out Coric, Nzonzi, Pastore e Gonalons

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono 21 i calciatori convocati da Paulo Fonseca, allenatore della Roma, per l'amichevole di domani all'Olimpico contro il Real Madrid. Presente ovviamente Dzeko, con lui in attacco anche altri due giocatori di cessione come Defrel e Schick. Out, invece, altri elementi in uscita: Coric, Pastore, Nzonzi e Gonalons. Assente anche Veretout.

Portieri: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Nicolo Zaniolo, Amadou Diawara.

Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Gregoire Defrel.