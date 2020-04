Roma, Alberto De Rossi confermato sulla panchina della Primavera. In attesa del figlio

vedi letture

Alberto De Rossi, dopo sedici anni e sette trofei conquistati con la Primaversa della Roma, sembrava sul punto di lasciare il testimone al figlio Daniele, reduce dall'esperienza al Boca Juniors. Questo scenario, però, non è al momento realizzabile in quanto Daniele De Rossi non è in possesso del patentino di Allenatore Professionista di 1ª Categoria UEFA A (abilitazione che consente di poter allenare tutte le formazioni maschili fino alla Serie C, tutte le giovanili, Primavera e Berretti comprese, tutte le formazioni femminili fino alla Serie A e di essere tesserati come Allenatori in Seconda nei massimi campionati maschili, vale a dire Serie A e Serie B). Per questa ragione, e per quanto fatto nei suoi ventisette anni di militanza nel Settore Giovanile giallorosso (iniziò nel 1993 con i Pulcini classe '84), la società ha deciso di confermare Alberto De Rossi sulla panchina della Roma Primavera per la diciassettesima stagione consecutiva (il rinnovo di contratto è una mera formalità) in attesa, quando sarà possibile, di sancire ufficialmente il passaggio di consegne tra padre e figlio. Lo riporta vocegiallorossa.it.