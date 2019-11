© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Paulo Fonseca in arrivo direttamente da Trigoria. Nikola Kalinic e Leonardo Spinazzola si sono infatti allenati con il resto del gruppo e presto torneranno a completa disposizione del tecnico portoghese. Per quel che riguarda il terzino è molto probabile la sua convocazione contro l'Istanbul Basaksehir giovedì in Europa League, mentre per il croato l'obiettivo è la trasferta di Verona di domenica sera.