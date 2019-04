Roma-Cagliari, i convocati di Ranieri: torna a disposizione Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono usciti i convocati di Ranieri per la sfida contro il Cagliari in programma domani alle 18. Assenti gli squalificati Zaniolo e Cristante, è recuperato invece Manolas. Out i lungodegenti Santon, De Rossi e Karsdorp. Di seguito la lista completa:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Manolas.

Centrocampisti: Pellegrini, Coric, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert.