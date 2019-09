Non ha ancora esordito con la maglia della Roma e probabilmente non lo potrà fare per qualche altra partita. Stiamo parlando di Mert Cetin, che rientrato dalla Nazionale con una forma virale che lo ha colpito alle vie aeree, avrà bisogno di ulteriore riposo a causa di un problema ai denti. Ecco il comunicato sul sito giallorosso:

"Mert Cetin, una volta rientrato dalla Nazionale, è stato colpito da una forma virale alle prime vie aeree che lo ha costretto a un riposo prolungato.

Nell'ambito del percorso diagnostico si è evidenziata una disodontiasi al molare del giudizio destro. Per tale motivo il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dente.

Mert Cetin al momento è a completo riposo e nei prossimi giorni inizierà un percorso di riatletizzazione".