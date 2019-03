Roma, con la SPAL prima volta senza giocatori capitolini in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima partita senza simboli romanisti in campo per la Roma nella sfida di oggi contro la SPAL. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina con Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini che non ci saranno a causa degli infortuni patiti nella gara contro il Porto e Alessandro Florenzi out per squalifica per la prima volta dopo 37 gare non ci saranno quindi giocatori capitolini in campo.