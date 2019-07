Roma, Dzeko convocato per l'amichevole di Perugia. Non c'è Veretout

Fonte: asroma.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha convocato 23 giocatori per l’amichevole in casa del Perugia di mercoledì sera. Il calcio d'inizio della sfida, la prima stagionale fuori dal centro sportivo di Trigoria, è fissato per le 20:30.

PORTIERI: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante

DIFENSORI: Rick Karsdorp, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Javier Pastore, Steven Nzonzi, Amadou Diawara

ATTACCANTI: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Gregoire Defrel