Virtus Entella amara per Juan Jesus. Il difensore brasiliano è infatti uscito per infortunio dopo 9', per un trauma in iperestensione del ginocchio destro. L'ex Inter ha lasciato lo stadio in stampelle e verrà valutato nelle prossime ore.