Roma, escluso intervento per De Rossi: prosegue terapia conservativa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori dal match contro il Napoli del 28 ottobre, Daniele De Rossi continua a lavorare per tornare in campo. Per il capitano della Roma, 36 anni il prossimo luglio, è escluso un intervento chirurgico: il calciatore proseguirà dunque la terapia conservativa per recuperare dal problema al ginocchio. Lo riporta Sky Sport.