Un giorno decisivo per Bryan Cristante. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, oggi il centrocampista della Roma si sottoporrà a risonanza magnetica al tendine dell'adduttore destro. Il referto sarà poi spedito al professor Orava, a Turku, per decidere se procedere con l'intervento chirurgico o meno.