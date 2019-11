© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria per continuare la preparazione in vista della gara col Brescia, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Fonseca ha potuto finalmente contare su un gruppo quasi al completo, riabbracciando anche tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: l'ultimo a rientrare - riporta vocegiallorossa.it - è stato Justin Kluivert. Fazio e Perotti hanno svolto lavoro individuale, ma si conta di farli tornare in gruppo nei prossimi giorni. Il resto della squadra ha invece svolto un lavoro tattico solo dopo aver affrontato la classica attivazione muscolare.