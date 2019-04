Roma, il report della seduta: fisioterapia e palestra per Manolas

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina la Roma si è allenata sui campi di Trigoria, in vista del match di sabato prossimo contro l'Udinese. La squadra ha svolto una prima parte di seduta in palestra, per poi scendere in campo e svolgere un lavoro tecnico-tattico. Lavoro programmato (fisioterapia e palestra) per Manolas. Individuale sul campo, palestra e fisioterapia per Florenzi. Perotti, Pastore, Santon hanno svolto fisioterapia e palestra. Soltanto fisioterapia per Karsdorp.